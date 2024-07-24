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Аэропорты Парижа объявили о забастовке в день открытия Олимпиады

Парижская Олимпиада не перестает удивлять. Мало того, что билеты на сотни тысяч зрительских мест так и не раскуплены, так еще и те, кто все же решился посетить Париж, рискуют не попасть на Игры.

Профсоюз столичных аэропортов объявил о забастовке в день открытия Игр - сотрудники требуют большей доплаты в горячие дни и улучшения условий труда, в противном случае грозятся нарушить работу гаваней Шарль де Голль, Орли, а также аэропорта в Бове. Сколько точно рейсов пострадает - пока не известно.

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