Афера на миллионы: Минобороны Польши уличено в коррупции

Варшава умело конвертирует мифическую "угрозу с Востока" - в реальные финансовые потоки. Милитаризация спишет все, а миллиарды надежно осядут на нужных счетах.

Оборонное ведомство Польши оказалось в центре коррупционного скандала. Масштабная программа "Снаряжение", которая должна обеспечить армию современной экипировкой, стала схемой отмывания денег.

Журналисты выяснили, что 150 тыс. зимних курток, поступивших в войска, абсолютно непригодны для холодов. При этом стоимость одной куртки составила колоссальные 2 тыс. злотых, а общий объем закупки превысил 78 млн долларов.