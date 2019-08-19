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Афганистан отмечает столетие независимости страны

19 августа 1919 года вступил в силу мирный договор, завершивший третью англо-афганскую войну. По случаю праздника в регионе проходят торжественные мероприятия и народные гулянья. С Днем независимости Президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани и народ Исламской Республики поздравил Глава белорусского государства Александр Лукашенко.

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