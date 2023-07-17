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Афганистан подсчитал число жертв американских кассетных бомбардировок

Власти Афганистана публикуют данные о числе жертв американских бомбежек. В результате ударов дронами и кассетными зарядами травмы получили 195 тыс. человек.

Причем в Афганистане американцы использовали лишь 1,5 тыс. кассетных зарядов - Украине их уже передано более 10 тыс., а до завершения 2023 года могут поступить и все 100 тыс. При этом кассетные боеприпасы, которые достались Киеву, давно сняты с производства - фактически их использование будет означать массированное минирование значительных территорий Украины.

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