Афганистан подсчитал число жертв американских кассетных бомбардировок

Причем в Афганистане американцы использовали лишь 1,5 тыс. кассетных зарядов - Украине их уже передано более 10 тыс., а до завершения 2023 года могут поступить и все 100 тыс. При этом кассетные боеприпасы, которые достались Киеву, давно сняты с производства - фактически их использование будет означать массированное минирование значительных территорий Украины.