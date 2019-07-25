Афганистан сегодня сотрясли взрывы, среди жертв министры и мирные жители

Теракт в провинции Нангархар унес семь жизней - среди погибших женщины и маленький ребенок. Сообщается, что устройство было заложено на обочине дороги и сдетанировало, когда мимо проезжал автомобиль с местными жителями. Незадолго до этого в Кабуле смертник подорвался в автобусе с сотрудниками Министерства горно-добывающей промышленности. Погибли пять человек, десятки раненых.