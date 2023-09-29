Афганская валюта стала одной из самых устойчивых в мире. Усилиями Талибана курс афгани за третий финансовый квартал этого года вырос на 9 %, а за весь прошедший год - на 14 %. В финансовой политике новые власти Афганистана внезапно показали эффективность. Они запретили населению использовать доллар и пакистанские рупии в местных расчетах. Кроме того, им удалось привлечь китайские, британские и турецкие компании к разработке железных и золотых рудников, обеспечив приток инвестиций в страну. По прогнозам Всемирного банка, к 2025 году афганская экономика вырастет на 2-3 %.