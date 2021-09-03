Афганские беженцы отравились грибами в польском лесу

С какими только бедами не приходится сталкиваться беженцам, вынужденным покинуть свои дома в поисках мирной и спокойной жизни. Но все чаще они сталкиваются с нечеловеческим отношением и нечеловеческими условиями в эмиграционных лагерях.

Так, шокирующее происшествие произошло в Польше: пятилетний мальчик, эвакуированный из Афганистана, умер от отравления ядовитыми грибами. Его семья - родители и четверо детей - была размещена в лагере для беженцев недалеко от Варшавы. Из бледных поганок они сварили суп. Один ребенок умер, не дождавшись помощи, а его 6-летний брат попал в реанимацию, ребенку провели операцию по пересадке печени.

Состояние здоровья и неврологическое состояние 6-летнего пациента критическое. В настоящий момент проводятся процедуры, чтобы подтвердить или исключить смерть мозга Эльжбета Петрашек, завотделением интенсивной терапии Института детского здоровья (Польша)