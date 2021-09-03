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Афганские беженцы отравились грибами в польском лесу

С какими только бедами не приходится сталкиваться беженцам, вынужденным покинуть свои дома в поисках мирной и спокойной жизни. Но все чаще они сталкиваются с нечеловеческим отношением и нечеловеческими условиями в эмиграционных лагерях.

Так, шокирующее происшествие произошло в Польше: пятилетний мальчик, эвакуированный из Афганистана, умер от отравления ядовитыми грибами. Его семья - родители и четверо детей - была размещена в лагере для беженцев недалеко от Варшавы. Из бледных поганок они сварили суп. Один ребенок умер, не дождавшись помощи, а его 6-летний брат попал в реанимацию, ребенку провели операцию по пересадке печени.

Состояние здоровья и неврологическое состояние 6-летнего пациента критическое. В настоящий момент проводятся процедуры, чтобы подтвердить или исключить смерть мозга
Эльжбета Петрашек, завотделением интенсивной терапии Института детского здоровья (Польша)

Прокуратура Польши сейчас допрашивает сотрудников центра размещения беженцев. За создание непреднамеренной угрозы здоровью и жизни людей им может грозить уголовное наказание, максимальный тюремный срок - 3 года. К слову, пострадавшая семья из Афганистана - не нелегальные беженцы: их поляки эвакуировали в прошлом месяце по просьбе Великобритании, отец детей работал на британцев. Однако несложно представить, в каких условиях содержалась эти люди, если вынуждены были питаться дарами леса. И вряд ли эти афганцы имели представление о съедобных или несъедобных грибах.

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