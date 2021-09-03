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Афганские беженцы отравились грибами в польском лесу
С какими только бедами не приходится сталкиваться беженцам, вынужденным покинуть свои дома в поисках мирной и спокойной жизни. Но все чаще они сталкиваются с нечеловеческим отношением и нечеловеческими условиями в эмиграционных лагерях.
Так, шокирующее происшествие произошло в Польше: пятилетний мальчик, эвакуированный из Афганистана, умер от отравления ядовитыми грибами. Его семья - родители и четверо детей - была размещена в лагере для беженцев недалеко от Варшавы. Из бледных поганок они сварили суп. Один ребенок умер, не дождавшись помощи, а его 6-летний брат попал в реанимацию, ребенку провели операцию по пересадке печени.
Состояние здоровья и неврологическое состояние 6-летнего пациента критическое. В настоящий момент проводятся процедуры, чтобы подтвердить или исключить смерть мозга
Прокуратура Польши сейчас допрашивает сотрудников центра размещения беженцев. За создание непреднамеренной угрозы здоровью и жизни людей им может грозить уголовное наказание, максимальный тюремный срок - 3 года. К слову, пострадавшая семья из Афганистана - не нелегальные беженцы: их поляки эвакуировали в прошлом месяце по просьбе Великобритании, отец детей работал на британцев. Однако несложно представить, в каких условиях содержалась эти люди, если вынуждены были питаться дарами леса. И вряд ли эти афганцы имели представление о съедобных или несъедобных грибах.
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