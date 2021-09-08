Афганские женщины вновь вышли на улицы Кабула с требованием уравнять их права с мужчинами

Афганские женщины вновь вышли на улицы Кабула. Они просят уравнять их права с мужчинами. Ключевые требования - возможность участвовать в жизни страны в составе правительства и получение достойного образования при исламских властях. Митинг долго не продлился. Талибы пустили в ход палки.