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Афганские женщины вновь вышли на улицы Кабула с требованием уравнять их права с мужчинами

Афганские женщины вновь вышли на улицы Кабула. Они просят уравнять их права с мужчинами. Ключевые требования - возможность участвовать в жизни страны в составе правительства и получение достойного образования при исламских властях. Митинг долго не продлился. Талибы пустили в ход палки.

Ранее талибы запретили освещать СМИ акции протеста в стране. По мнению властей, на данном этапе развития страны это не будет способствовать налаживанию мирной жизни, а лишь приведет к хаосу.


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