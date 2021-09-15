Афганцы протестуют против принудительного выселения

Тысячи афганцев вышли на улицы Кандагара с протестомпротив принудительного выселения. В течение трех дней им предписано покинуть дома, размещенные в зоне местного армейского гарнизона. Жилье возводилось на государственной земле, и там проживают преимущественно семьи отставных армейских генералов и других военнослужащих афганских сил безопасности. Люди жалуются на финансовые трудности и заявляют, что не могут позволить себе даже еду. Теперь еще останутся и без крыши над головой.