Афины вновь атакуют лесные пожары

Огненное дежавю ровно год спустя. Лесной пожар вышел из-под контроля на окраине Афин. Раздуваемое сильными ветрами пламя быстро распространяется по склонам горы, которая возвышается над греческой столицей. Пожар бушует в южных пригородах Афин - Глифаде и Вуле. Началась эвакуация жителей нескольких микрорайонов. К ликвидации огня привлечены шесть самолетов и четыре вертолета, задействованы десятки пожарных машин. Помощь оказывают добровольные пожарные и водолазы.