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Африка во власти непогоды: из-за ливней погибли 72 человека, разрушено 62 тыс. домов
Регионы Западной и Центральной Африки страдают из-за интенсивных дождей. По данным ООН, стихийное бедствие затронуло свыше 700 тыс. человек, погибли 72, травмировано около 700. Разрушены 62 тыс. домов.
Речь о таких странах, как Гвинея, Конго, Кот-д'Ивуар, Либерия, Мали, Нигерия, Того, Чад. Также ливнями и наводнениями уничтожены посевы продовольственных культур.
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