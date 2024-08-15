Африка во власти непогоды: из-за ливней погибли 72 человека, разрушено 62 тыс. домов

Регионы Западной и Центральной Африки страдают из-за интенсивных дождей. По данным ООН, стихийное бедствие затронуло свыше 700 тыс. человек, погибли 72, травмировано около 700. Разрушены 62 тыс. домов.

Речь о таких странах, как Гвинея, Конго, Кот-д'Ивуар, Либерия, Мали, Нигерия, Того, Чад. Также ливнями и наводнениями уничтожены посевы продовольственных культур.