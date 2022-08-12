Африканская жара вынудила британского телеведущего использовать "серую воду"

Я собрал ведерко сточной воды после мытья, так называемой серой воды, потому что в условиях очень сильной засухи нужно использовать всю воду, которую только можно. "Серую воду"можно взять или из раковины после мытья посуды, или из ванны после того, как вы помылись.

Монти Дон, телеведущий