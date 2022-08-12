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Африканская жара вынудила британского телеведущего использовать "серую воду"
Пятая волна африканской жары накрыла континентальную Европу. Англия и Уэльс продолжают изнывать от экстремальной температуры - 40 градусов в тени. Ожидается колоссальный неурожай зерновых, овощей и фруктов. Но в особом дефиците вода. Засуха объявлена уже в 8 из 14 районов Англии. Магазины начинают нормировать потребление воды. Миллионы домохозяйств страдают от запрета на использование шлангов. Пока люди молятся дождю, британские ученые изобрели "серую воду". Жителям Туманного Альбиона теперь раздают вот такие полезные советы.
Я собрал ведерко сточной воды после мытья, так называемой серой воды, потому что в условиях очень сильной засухи нужно использовать всю воду, которую только можно. "Серую воду"можно взять или из раковины после мытья посуды, или из ванны после того, как вы помылись.
Фото:pixabay.com
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