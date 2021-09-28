Агент 007 исполнил опасный трюк на глазах у жителей Лондона

Знаменитый агент 007 исполнил трюк на одной из знаковых достопримечательностей Лондона - колесе обозрения. Жители британской столицы и туристы могли наблюдать, как каскадер в костюме Джеймса Бонда поднялся по лестнице в кабину на высоте более 130 метров. Опасный трюк посвящен выходу нового фильма о легендарном шпионе "Не время умирать". Премьера картины состоится сегодня в лондонском Альберт-холле, а на мировые экраны фильм выйдет 30 сентября. По этому случаю в музее мадам Тюссо выставили вместе фигуры всех шести актеров, сыгравших Бонда в разное время.