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Агентства S&P и Fitch снизили кредитные рейтинги Украины до дефолтных

Крупнейшие агентства планеты - Fitch и Standard & Poor's - снизили кредитные рейтинги Украины до дефолтных. Накануне киевский Минфин заявил, что ему удалось договориться с займодавцами об отсрочке платежей по долгам на сумму 6 миллиардов долларов. Однако рейтинговые агентства считают, что имел место фактический дефолт - кредиторам не оставили иного выхода, кроме как согласиться подождать. Две недели назад случился дефолт и крупнейшей украинской компании "Нафтогаз" - она отказалась погашать свои валютные обязательства.

В настоящий момент совокупные внешние кредитные обязательства Украины составляют 19 миллиардов долларов. При этом бюджетные поступления страны сократились на две трети, а с финансовой помощью, которую просит Зеленский, западные партнеры не спешат.


Фото:Flickr / Eflon

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