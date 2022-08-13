Агентства S&P и Fitch снизили кредитные рейтинги Украины до дефолтных

Крупнейшие агентства планеты - Fitch и Standard & Poor's - снизили кредитные рейтинги Украины до дефолтных. Накануне киевский Минфин заявил, что ему удалось договориться с займодавцами об отсрочке платежей по долгам на сумму 6 миллиардов долларов. Однако рейтинговые агентства считают, что имел место фактический дефолт - кредиторам не оставили иного выхода, кроме как согласиться подождать. Две недели назад случился дефолт и крупнейшей украинской компании "Нафтогаз" - она отказалась погашать свои валютные обязательства.