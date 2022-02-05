Агентство Bloomberg извинилось за инцидент с заголовком о "вторжении" России в Украину

Агентство Bloomberg на своем интернет-портале опубликовало заголовок "Россия вторгается на Украину", но вскоре удалило его. Позже журналисты разместили публикацию, в которой глубоко извинились за инцидент, назвав его ошибкой. В Кремле к такой оплошности журналистов отнеслись весьма серьезно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такая публикация говорит об опасности агрессивных заявлений США и западных столиц. "Подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям. Теперь термин "фейк ньюз" можно с легкостью заменить на "блумберг ньюз", - считает Песков. Крайне резко высказалась представитель МИД России Мария Захарова, назвав публикацию "преступлением против планеты". Она также напомнила, что агентство две недели назад уже публиковало фейк о договоренностях России и Китая о вторжении в Украину. Захарова считает, что такое поведение связано с проведением Олимпиады в Пекине, а не в стране, одобряемой Западом.