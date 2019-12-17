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Агентство Блумберг оштрафовано на 5 миллионов евро

Американское информагентство Блумберг оштрафовано во Франции на 5 миллионов евро. Причиной стало распространение ложной информации трехлетней давности: неправильные данные привели к падению стоимости акций крупнейшей в стране строительной компании "Винси". Будет ли Блумберг оспаривать штраф, не сообщается.

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