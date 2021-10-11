Офицерами пограничного агентства Евросоюза зафиксировано минимум 14 случаев группового вытеснения мигрантов с территории Литвы. Об этом заявила наблюдатель Frontex по фундаментальным правам Катажина Венцель. Как отметили в агентстве, их офицеры не имеют прямого отношения к так называемому перенаправлению людей. Правозащитные организации в ЕС придерживаются мнения, что вытеснение мигрантов с пограничной территории Литвы нарушает положение Европейской конвенции по правам человека. При этом власти страны пока так и не предоставили конкретной информации в связи с отчетом Frontex. Так, глава литовской охраны госграницы сообщил, что Литва совместно с Frontex проводит проверку нескольких отчетов агентства, касающихся группового вытеснения мигрантов.