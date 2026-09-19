Аграрии Латвии бьют тревогу: последствия непогоды лишают фермеров будущего урожая

Затяжные дожди сорвали сев озимого рапса в Латвии. Наиболее активный период посева был прерван ливнями и грозами в конце августа.

Часть площадей так и осталась незасеянной, а аграрии уже откладывают сев озимых зерновых. Дело в том, что в переувлажненной почве не хватает воздуха, и растения не могут полностью сформировать корневую систему. Да и обрабатывать такую почву невозможно. Проблема в том, что потерянное время нельзя компенсировать. Чем позже посеян рапс, тем ниже его потенциальная урожайность.