Аграрии Прибалтики получат от ЕС меньше, чем ожидали

Эстонские СМИ жалуются, что Евросоюз в условиях кризиса практически лишил прибалтийских аграриев финансовой поддержки. Накануне Брюссель выделил аграриям 540 млн евро.

Эти деньги должны послужить подушкой безопасности в ситуации, когда из-за войны на Ближнем Востоке резко подорожали удобрения и топливо. Однако фермерам Эстонии достались 3 млн, латышам - 4, литовцам - 9. Но эти 3 страны пострадали не только от нефтяного кризиса, но и от капризов погоды: зимой от морозов, потом от засухи, а теперь еще и от наводнений. И выделенные деньги до крестьян не дойдут.

Власти Прибалтики обещают к деньгам ЕС добавить субсидии из казны, но бюджеты в регионе дефицитны плюс военные расходы. В общем аграриям приходится надеяться только на чудо.