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Аграрии Польши заблокируют границу с Германией
У польских фермеров появилась новая цель. Вслед за украинской границей уже завтра аграрии намерены на три дня заблокировать пограничный переход между Польшей и Германией. Ожидается, что к ним присоединятся и их немецкие коллеги. Эта блокировка еще сильнее ударит по экономике, так как через этот КПП происходит сообщение не только с Польшей, но и странами Балтии. Фактически грузовые потоки в обе стороны окажутся парализованными, так как неизбежно возникнут пробки на тех переходах, которые останутся незаблокированными. Для польских фермеров это уже дело принципа. Так как власти продолжают игнорировать их требования относительно продукции из Украины.
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