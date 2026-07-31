Аграрный сектор Нидерландов под угрозой: фермеры вышли на протесты

В Нидерландах проходят масштабные протесты аграриев. Причиной народного гнева стало решение властей сократить выбросы азотных соединений почти вдвое. Это нанесет прямой удар по сельскому хозяйству и ставит сотни ферм на грань банкротства.

Протестующие прямо обвиняют "глобалистское правительство" в попытке изъять их земли и лишить будущие поколения права работать в своей отрасли.

По данным местных СМИ, на август запланированы еще лее масштабные национальные демонстрации.