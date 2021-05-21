Агрессивные столкновения вспыхнули в Киеве

Перепалка началась между националистами и сторонниками главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. В эти минуты Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу общественного лидера на домашний арест. Напомним, Медведчука обвиняют по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Суд отправил его под домашний арест до 9 июля. Ранее политик заявлял, что считает обвинения политически мотивированными и бездоказательными.