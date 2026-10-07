Агродроны и цифровые фермы: как в Хэйлунцзяне развивают умное сельское хозяйство

Китайская провинция Хэйлунцзян заинтересована наращивать диалог с белорусскими коллегами. Особое внимание отдано теме агропромышленного сотрудничества. Вице-губернатор Хэйлунцзяна Цун Ли отметила, что регулярные контакты дают неплохой эффект.

"В мае 2026 года провинция провела переговоры с заместителем председателя Витебского облисполкома и послом Беларуси в Китае. Сотрудничество сторон в аграрной сфере еще больше углубилось. В сфере аграрных технологий мы много сотрудничаем, дополняем сильные стороны друг друга и вместе развиваемся. Хэйлунцзян - крупная аграрная провинция и узловой центр "Одного пояса - одного пути". В последние годы внешнее сотрудничество в аграрной сфере мы ставим на важное место. Созданы также хорошие механизмы сотрудничества с Россией, АСЕАН, Центральной Азией, Беларусью и другими регионами", - рассказала она.

Цун Ли

Надо отметить, что речь идет о высокотехнологичном сельском хозяйстве, а это внедрение искусственного интеллекта, агродронов, беспилотной наземной техники. Впервые в 2026 году подобная работа в агропромышленном комплексе страны закреплена на уровне госстратегии в "Центральном документе № 1" Центрального комитета. Сценарии умного сельского хозяйства применяются по всему Китаю, благодаря чему охватывается вся производственная цепочка. Как итог, комплексный уровень механизации, обработки почвы, посевы, уборки урожая достиг 76,7 %.

Растет и количество беспилотников в отрасли. По итогам 2025 года количество агродронов превысило 300 тыс. Растет и площадь их эксплуатации. По последним данным, это 460 млн му (около 30 млн в пересчете на гектары).

В Хэйлунцзяне технологическая трансформация проходит активно, особенно в области умного сельского хозяйства. Провинцию можно назвать северо-восточной границей Китая, вдобавок одним из стратегических сельскохозяйственных центров страны. Регион занимает первое место по общему производству зерна в Поднебесной. Обрабатываемых земель здесь насчитывается 83 тыс. кв. км. Стоит ли применять современные технологии на этих площадях? Пожалуй, вопрос риторический.

На ферме Цисин можно своими глазами увидеть поля будущего. Это место - передовой рубеж развития умного сельского хозяйства всего Китая. Центр объединяет три ключевых блока - цифровой командный центр, демонстрационную площадку умной сельхозтехники и беспилотную ферму. Одной из ключевых задач является показать на реальных примерах, что сельское хозяйство и научные разработки могут быть совместимы.

"Степень автоматизации сейчас довольно высокая. Весной происходит высадка рассады, летом - внесение удобрений, осенью - уборка урожая и обработка почвы. Все это может проходить без людей в автоматическом режиме. Мы сотрудничаем со многими отечественными университетами и колледжами, а также с предприятиями и организациями, совестно ведем подготовку кадров в области умного сельского хозяйства. Обладая богатыми земельными ресурсами, можем использовать нашу платформу для крупномасштабного продвижения и применения интеллектуальных технологий", - обратил внимание старший руководитель комплексного сервисного сельхозцентра "Цисин" группы "Бэйдахан" Лю Цзяньго.

Пока беспилотные комбайны завершали сбор урожая, на соседнем поле к взлету готовились агробеспилотники для обработки полей.

Еще одна локация в самом сердце Саньцзянской равнины - демонстрационный парк рисоводства. Один из научных полигонов для внедрения умных технологий. Демонстрационный парк науки и техники по выращиванию риса имеет площадь в 10 тыс. му (примерно 667 га). Площадка представляет собой современный сельскохозяйственный кооператив по механизации рисовых полей северо-востока Китая. Здесь ежегодно производят около 5 тыс. т риса. Производство интеллектуальное, внедрена единая система управления. Рост урожая находится под контролем спутников дистанционного зондирования - в поле патрули дронов производят мониторинг из 70 точек. Система работает круглосуточно.

Кстати, плодородные земли здесь решили сделать туристическим объектом. О подобных инициативах мы уже рассказывали.

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Рис превращают в объект креативной экономики и произведения искусства, но все-таки основная задача подобных площадок - эффективное производство. В провинции Хэйлунцзян располагается одно из ведущих предприятий аграрной отрасли Поднебесной. Кроме производственных баз, в том числе и зарубежных, есть шесть перерабатывающих заводов. Для больших объемов необходимо расширять и международное сотрудничество, уверены на предприятии, и Беларусь оказалась весьма привлекательным партнером.

Чжан Фан, основатель компании, вице-президент Всекитайской торговой палаты АПК:

"Мы крупнейшая в Китае база выращивания и производства зернобобовых и прочих культур. Мы не только сеем в Хэйлунцзяне, но и занимаемся контрактным заказным земледелием, работаем в тандеме с некоторыми высококлассными платформами. О Беларуси знаем, что там есть чернозем, а умеренный пояс и широта больше подходят для роста сельхозкультур. У нас есть сотрудничество с Амурской областью. Раньше из Казахстана импортировали кукурузу, муку из пшеницы. Мы крупный комплекс, поэтому ориентируемся на глобальный рынок".

Чжан Фан

Из интересных фишек эффективного менеджера Чжан Фан. Она также является агроблогером и продвигает продукцию компаний в китайских социальных сетях. Число подписчиков на платформах Douyin и Kuaishou превысило 17 млн. Еще одна компания, где Беларусь знают и оптимистично смотрят на сотрудничество, - предприятие по производству техники для умного сельского хозяйства. Со многими белорусскими коллегами уже знакомы через визиты делегаций и различные выставки.

Компания стремится с помощью цифровых инструментов сократить ручные операции, повысить точность работы техники, эффективность использования ресурсов. Основатели предприятия, команда инженеров, прочувствовали тренд времени буквально на себе. На рынке они представлены с 2009 года, однако темой сельского хозяйства начали заниматься около 10 лет назад. И не прогадали. Сегодня продукция широко применяется по всему Китаю. Немаловажная роль отводится в аграрном деле и ученым. В Хэйлунцзяне действует Национальный парк сельскохозяйственной науки и техники, где работают около 30 научно-технических специалистов.

Здесь расположена и интеллектуальная теплица, впечатляющая не только дизайном, но и масштабами. Общая площадь ее составляет 10 тыс. кв. м. Система состоит из главного компьютера, электронных датчиков и другого оборудования. Информация с производственных участков собирается автоматически, а в режиме реального времени отслеживаются факторы роста растений - температура, освещение, влага. После автоматически происходит и регулировка этих показателей.

Как в КНР встретили 77-ю годовщину образования "нового Китая". Как провинция Хэйлунцзян развивает умное сельское хозяйство, смотрите в новой серии проекта "В эфире Китай".

Главное фото: magnific.com