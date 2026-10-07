Агродроны и цифровые фермы: как в Хэйлунцзяне развивают умное сельское хозяйство
Китайская провинция Хэйлунцзян заинтересована наращивать диалог с белорусскими коллегами. Особое внимание отдано теме агропромышленного сотрудничества. Вице-губернатор Хэйлунцзяна Цун Ли отметила, что регулярные контакты дают неплохой эффект.
"В мае 2026 года провинция провела переговоры с заместителем председателя Витебского облисполкома и послом Беларуси в Китае. Сотрудничество сторон в аграрной сфере еще больше углубилось. В сфере аграрных технологий мы много сотрудничаем, дополняем сильные стороны друг друга и вместе развиваемся. Хэйлунцзян - крупная аграрная провинция и узловой центр "Одного пояса - одного пути". В последние годы внешнее сотрудничество в аграрной сфере мы ставим на важное место. Созданы также хорошие механизмы сотрудничества с Россией, АСЕАН, Центральной Азией, Беларусью и другими регионами", - рассказала она.
Надо отметить, что речь идет о высокотехнологичном сельском хозяйстве, а это внедрение искусственного интеллекта, агродронов, беспилотной наземной техники. Впервые в 2026 году подобная работа в агропромышленном комплексе страны закреплена на уровне госстратегии в "Центральном документе № 1" Центрального комитета. Сценарии умного сельского хозяйства применяются по всему Китаю, благодаря чему охватывается вся производственная цепочка. Как итог, комплексный уровень механизации, обработки почвы, посевы, уборки урожая достиг 76,7 %.
Растет и количество беспилотников в отрасли. По итогам 2025 года количество агродронов превысило 300 тыс. Растет и площадь их эксплуатации. По последним данным, это 460 млн му (около 30 млн в пересчете на гектары).
В Хэйлунцзяне технологическая трансформация проходит активно, особенно в области умного сельского хозяйства. Провинцию можно назвать северо-восточной границей Китая, вдобавок одним из стратегических сельскохозяйственных центров страны. Регион занимает первое место по общему производству зерна в Поднебесной. Обрабатываемых земель здесь насчитывается 83 тыс. кв. км. Стоит ли применять современные технологии на этих площадях? Пожалуй, вопрос риторический.
На ферме Цисин можно своими глазами увидеть поля будущего. Это место - передовой рубеж развития умного сельского хозяйства всего Китая. Центр объединяет три ключевых блока - цифровой командный центр, демонстрационную площадку умной сельхозтехники и беспилотную ферму. Одной из ключевых задач является показать на реальных примерах, что сельское хозяйство и научные разработки могут быть совместимы.
"Степень автоматизации сейчас довольно высокая. Весной происходит высадка рассады, летом - внесение удобрений, осенью - уборка урожая и обработка почвы. Все это может проходить без людей в автоматическом режиме. Мы сотрудничаем со многими отечественными университетами и колледжами, а также с предприятиями и организациями, совестно ведем подготовку кадров в области умного сельского хозяйства. Обладая богатыми земельными ресурсами, можем использовать нашу платформу для крупномасштабного продвижения и применения интеллектуальных технологий", - обратил внимание старший руководитель комплексного сервисного сельхозцентра "Цисин" группы "Бэйдахан" Лю Цзяньго.
Пока беспилотные комбайны завершали сбор урожая, на соседнем поле к взлету готовились агробеспилотники для обработки полей.
Еще одна локация в самом сердце Саньцзянской равнины - демонстрационный парк рисоводства. Один из научных полигонов для внедрения умных технологий. Демонстрационный парк науки и техники по выращиванию риса имеет площадь в 10 тыс. му (примерно 667 га). Площадка представляет собой современный сельскохозяйственный кооператив по механизации рисовых полей северо-востока Китая. Здесь ежегодно производят около 5 тыс. т риса. Производство интеллектуальное, внедрена единая система управления. Рост урожая находится под контролем спутников дистанционного зондирования - в поле патрули дронов производят мониторинг из 70 точек. Система работает круглосуточно.
Кстати, плодородные земли здесь решили сделать туристическим объектом. О подобных инициативах мы уже рассказывали.
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Рис превращают в объект креативной экономики и произведения искусства, но все-таки основная задача подобных площадок - эффективное производство. В провинции Хэйлунцзян располагается одно из ведущих предприятий аграрной отрасли Поднебесной. Кроме производственных баз, в том числе и зарубежных, есть шесть перерабатывающих заводов. Для больших объемов необходимо расширять и международное сотрудничество, уверены на предприятии, и Беларусь оказалась весьма привлекательным партнером.
Чжан Фан, основатель компании, вице-президент Всекитайской торговой палаты АПК:
"Мы крупнейшая в Китае база выращивания и производства зернобобовых и прочих культур. Мы не только сеем в Хэйлунцзяне, но и занимаемся контрактным заказным земледелием, работаем в тандеме с некоторыми высококлассными платформами. О Беларуси знаем, что там есть чернозем, а умеренный пояс и широта больше подходят для роста сельхозкультур. У нас есть сотрудничество с Амурской областью. Раньше из Казахстана импортировали кукурузу, муку из пшеницы. Мы крупный комплекс, поэтому ориентируемся на глобальный рынок".
Из интересных фишек эффективного менеджера Чжан Фан. Она также является агроблогером и продвигает продукцию компаний в китайских социальных сетях. Число подписчиков на платформах Douyin и Kuaishou превысило 17 млн. Еще одна компания, где Беларусь знают и оптимистично смотрят на сотрудничество, - предприятие по производству техники для умного сельского хозяйства. Со многими белорусскими коллегами уже знакомы через визиты делегаций и различные выставки.
Компания стремится с помощью цифровых инструментов сократить ручные операции, повысить точность работы техники, эффективность использования ресурсов. Основатели предприятия, команда инженеров, прочувствовали тренд времени буквально на себе. На рынке они представлены с 2009 года, однако темой сельского хозяйства начали заниматься около 10 лет назад. И не прогадали. Сегодня продукция широко применяется по всему Китаю. Немаловажная роль отводится в аграрном деле и ученым. В Хэйлунцзяне действует Национальный парк сельскохозяйственной науки и техники, где работают около 30 научно-технических специалистов.
Здесь расположена и интеллектуальная теплица, впечатляющая не только дизайном, но и масштабами. Общая площадь ее составляет 10 тыс. кв. м. Система состоит из главного компьютера, электронных датчиков и другого оборудования. Информация с производственных участков собирается автоматически, а в режиме реального времени отслеживаются факторы роста растений - температура, освещение, влага. После автоматически происходит и регулировка этих показателей.
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Главное фото: magnific.com