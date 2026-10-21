airBaltic сокращает штат и урезает частоту полетов

Балтийский авиасектор увяз в системных проблемах. Компания airBaltic готовится к массовым увольнениям. В планах сократить до 20 % штата, уволят около 700 сотрудников на базах в Риге, Вильнюсе и Таллине.

Пересмотр численности работников - одна из мер нового бизнес-плана, согласно которому к концу года флот сократится на 20 самолетов. Соответственно перевозчик урежет и частоту полетов. Сокращение связывают с сезонным спадом спроса, ростом цен на авиатопливо и финансовыми трудностями компании.