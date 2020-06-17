Airbnb поддержит внутренний туризм

После пандемии путешественники выбирают отдых на родине. Airbnb сообщает о росте спроса на импульсивные поездки, бронируемые за день. Это заставило сервис запустить новую инициативу для поддержки местной экономики за счет внутреннего туризма. Ее можно перевести как "Ближе к дому". Онлайн-площадка зафиксировала увеличение запросов на аренду недвижимости местными жителями в США, Германии, Австралии, Португалии, Южной Корее. Именно с этим связано обновление приложения и домашней страницы компании.



