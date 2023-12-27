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Актер фильма "Паразиты" найден мертвым в парке Сеула
Актер Ли Сон Гюн из оскароносного фильма "Паразиты" сегодня был найден мертвым в Сеуле. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на южнокорейское агентство "Рёнхап".
Уточняется, что мужчина сегодня утром был найден без сознания в машине в парке в центре Сеула. Ранее правоохранителям поступило сообщение о том, что Ли ушел из дома после того, как написал записку, похожую на предсмертную. Кроме того, пропала его машина.
До этого Ли Сон Гюн прошел три раунда допросов в полиции по подозрению в употреблении наркотиков в доме хозяйки, работающей в элитном баре в сеульском районе Каннам. Один из допросов состоялся в прошлую субботу, он длился 19 часов.
Актер при этом утверждал, что его обманом заставили принять наркотики, чтобы позже шантажировать. По его словам, он не знал, что принимает. Во время полицейского расследования знаменитый актер прошел два теста на наркотики, оба дали отрицательный результат. Накануне Ли подал запрос на проверку на полиграфе в столичное полицейское управление города Инчхона, которому поручено расследование, заявив о своей невиновности.
Актер приобрел мировую известность после того, как фильм "Паразиты", в котором он сыграл одну из главных ролей, получил премию "Оскар" в 2020 году. "Паразиты" - первая картина не на английском языке, получившая премию "Оскар" за лучший фильм.
Как отмечает BBC, до начала расследования в отношении употребления наркотиков Ли имел безупречный имидж семьянина. Однако сообщения, появившиеся в результате расследования, нанесли значительный ущерб его репутации. Его исключили из детективного сериала "Выхода нет", съемки которого начались в октябре. По сообщениям, некоторые предприятия снимали плакаты и рекламу с изображением Ли из своих магазинов.
Фото: из открытых интернет-источников
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