Актера Бориса Щербакова увезли на скорой прямо с репетиции

Актера Бориса Щербакова увезли с репетиции на скорой, пишетSputnik.



По данным "Известий", которые ссылаются на директора театра ДК "Выборгский" Елену Потылицыну, где должно было состояться представление с участием актера, Щербакова госпитализировали перед тем, как он должен был отправиться на спектакль.



Спектакль в результате отменили.



Подробностей о причинах госпитализации и состоянии актера не приводится.



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