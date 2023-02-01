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Актера Бориса Щербакова увезли на скорой прямо с репетиции
Актера Бориса Щербакова увезли с репетиции на скорой, пишетSputnik.
По данным "Известий", которые ссылаются на директора театра ДК "Выборгский" Елену Потылицыну, где должно было состояться представление с участием актера, Щербакова госпитализировали перед тем, как он должен был отправиться на спектакль.
Спектакль в результате отменили.
Подробностей о причинах госпитализации и состоянии актера не приводится.
Фото:pixabay.com
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