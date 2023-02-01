ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Актера Бориса Щербакова увезли на скорой прямо с репетиции

Актера Бориса Щербакова увезли на скорой прямо с репетиции

Актера Бориса Щербакова увезли с репетиции на скорой, пишетSputnik.

По данным "Известий", которые ссылаются на директора театра ДК "Выборгский" Елену Потылицыну, где должно было состояться представление с участием актера, Щербакова госпитализировали перед тем, как он должен был отправиться на спектакль.

Спектакль в результате отменили.

Подробностей о причинах госпитализации и состоянии актера не приводится.

Фото:pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все