Активист Самуль: Уровень жизни в Латвии падает

По всем показателям Латвия сталкивается с экономическим кризисом - закрывается бизнес, пустуют помещения и не хватает денег на развитие. Почему страна теряет точки роста и к чему это в итоге может привести, рассказал блогер, активист (Латвия) Роман Самуль.

Роман Самуль:

"У Латвии нет денег в казне. Это можно видеть, даже просто приехав туда посмотреть, как живет страна. Я уже не говорю о том, что дороги в городах не делаются, здания не реновируются, и очень чувствуется экономический упадок".

По словам блогера, сегодня, если посмотреть на центральные улицы, то первые этажи, где раньше бурлила жизнь, был какой-то бизнес, магазины, сейчас все продается и сдается. "Если нет предпринимательского дела, заводов, где простые люди могли бы работать, зарабатывать, платить налоги, откуда тогда деньги возьмутся на пенсии для стариков?" - задался риторическим вопросом латвийский активист.