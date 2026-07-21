Активисты "Народной партии тараканов" столкнулись с полицией в Нью-Дели

В столице Индии прошла акция протеста так называемой "Народной партии тараканов", сопровождавшаяся ожесточенными столкновениями с полицией.

Данное название активисты дали молодежному движению, которое добивается от правительства образовательной реформы. Шествие с требованием отставки профильного министра как раз и вылилось в ожесточенное столкновения: полиция была вынуждена применить не только дубинки, но также и слезоточивый газ.

Причиной обострения конфликта стала коррупция в сфере образования и в университетской системе. Несколько месяцев назад в СМИ утекла информация о том, что результаты экзаменов в медицинские колледжи, самые престижные в стране, регулярно подделывались. При этом провал при поступлении явился причиной многочисленных самоубийств среди молодежи. Власти обещают разобраться в ситуации, но активисты "Народной партии тараканов" пошли на обострение, требуя немедленных отставок и наказания высокопоставленных чиновников.