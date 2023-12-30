Активисты Италии решили преподнести новогодний сюрприз для местных политиков - какие политики, такая и елка

Активисты Италии решили преподнести новогодний сюрприз для местных политиков. Их портреты использовали для строительства елки из унитазов. Так они выразили свое отношение к тем, кто допустил вторжение 4 млн нелегальных мигрантов в страну всего за несколько лет. Что ж, какие политики, такая и елка.