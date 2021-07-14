Активисты из Майами попытались отправить на Кубу оружие

Революционную активность пытаются насадить и американцы на Кубе. Активисты из Майами попытались отправить судно с огнестрельным оружием. По их словам, это так называемая искренняя поддержка "мирных" акций протеста. Сотрудники береговой охраны США средство для разогрева госпереворота на Кубе не пропустили. Тогда американские демонстранты в качестве поддержки протестующих кубинцев перекрыли автомагистраль в штате. С заявлениями в поддержку участников беспорядков в лучших традициях жанра выступил губернатор Флориды.