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Активисты из Майами попытались отправить на Кубу оружие
Революционную активность пытаются насадить и американцы на Кубе. Активисты из Майами попытались отправить судно с огнестрельным оружием. По их словам, это так называемая искренняя поддержка "мирных" акций протеста. Сотрудники береговой охраны США средство для разогрева госпереворота на Кубе не пропустили. Тогда американские демонстранты в качестве поддержки протестующих кубинцев перекрыли автомагистраль в штате. С заявлениями в поддержку участников беспорядков в лучших традициях жанра выступил губернатор Флориды.
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