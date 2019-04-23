В лондонском Музее естествознания активисты начали вторую неделю демонстраций

В Великобритании не прекращаются акции протестов в поддержку климата. Вторую неделю демонстраций активисты начали в лондонском Музее естествознания. Свыше сотни человек улеглись на пол одного из залов, изобразив мертвые тела. Таким образом протестующие надеются привлечь внимание общественности к проблеме так называемого "шестого массового вымирания". Его связывают с деятельностью человека. Ранее активисты приклеивали себя к вагонам метро и блокировали лондонские улицы. Полиция арестовала уже более тысячи человек.