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Активисты призывают Берлин пустить в страну беженцев
Необычная акция в поддержку мигрантов прошла в Берлине. Перед бундестагом активисты установили 13 000 белых стульев, требуя допуска в страну большего числа беженцев, особенно из переполненных греческих лагерей. Организации, помогающие мигрантам, призвали политиков прекратить гуманитарную катастрофу на внешних границах ЕС и эвакуировать мигрантские лагеря. По словам организаций, белые стулья символизируют беженцев, которые сейчас находятся на греческом острове Лесбос. По некоторым данным, их там как раз около 13 000. Организации настаивают, что эти мигранты нуждаются в экстренной помощи и немедленных действиях.
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