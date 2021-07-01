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Активисты требуют высылки посла США из Грузии

Противники гей-парада в Тбилиси требуют выдворить из Грузии посла Соединенных Штатов. Представитель "Общества защиты прав детей" заявил, что "воля народа Грузии - не допустить проведение этого сомнительного "Марша достоинства". Борцы, выступающие против радужного мероприятия, 4 июля расставят палатки на проспекте Руставели, чтобы сорвать акцию. Сторонники традиционных ценностей уже провели митинги у американского посольства и представительства Евросоюза в Грузии, требуя изгнания из страны руководителей дипломатических миссий. Как выразились активисты, они "оккупировали идеологию Грузии".


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