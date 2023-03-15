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Активисты заявляют о сотнях погибших в Польше беженцев
Громкий скандал разгорается в Польше. Депутат Европарламента и общественный активист Янина Охойская заявляет, что в приграничных лесах могут быть спрятаны сотни трупов беженцев-нелегалов. Она приводит статистику: пропавших без вести мигрантов было зарегистрировано 327, но к настоящему моменту удалось прояснить судьбу лишь 95 человек.
Конечно, такие вопросы в определенный момент возникнут. Я думаю, есть много жертв на этой границе. Скорее всего, они захоронены в какой-то братской могиле. Я бы не удивилась этому: доступ к границе был в определенный момент закрыт, это было после того, вероятно, как там собрали тела, чтобы скрыть улики. Так что на данный момент говорят о трехстах пропавших без вести.
На днях депутат организовала выставку в Еропарламенте. Она хочет привлечь внимание к методам польских пограничников и полиции, которые проявляют по отношению к беженцам неслыханную жестокость. Власти уже объявили активистку врагом Отечества. Ей готовятся вчинить иск о клевете. При этом Варшава по-прежнему не допускает в приграничную зону абсолютно никого, что совершенно очевидно: властям есть что скрывать.
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