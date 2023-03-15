Активисты заявляют о сотнях погибших в Польше беженцев

Конечно, такие вопросы в определенный момент возникнут. Я думаю, есть много жертв на этой границе. Скорее всего, они захоронены в какой-то братской могиле. Я бы не удивилась этому: доступ к границе был в определенный момент закрыт, это было после того, вероятно, как там собрали тела, чтобы скрыть улики. Так что на данный момент говорят о трехстах пропавших без вести.

Янина Охойская, депутат Европарламента от Польши, общественный деятель