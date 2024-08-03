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Активная фаза военных учения "Удар короля" стартовала в Литве
В Литве стартовала активная фаза военных учений "Удар короля", которые проводятся в городских условиях. В маневрах участвует батальон гусар, а также не менее тысячи сотрудников спецслужб и служб гражданской обороны.
Цель маневров - отработка взаимодействия всех этих институтов, учреждений и подразделений. Участники тренировок должны приобрести в том числе навыки ведения партизанской борьбы в условиях города. Учения продлятся до 9 августа.
А в Латвию доставлены четыре боевых вертолета "Грифон". Они поступят на вооружение канадского контингента, который размещен в этой прибалтийской республике. Планируется также переброска сюда вертолетов "Чинук" и закупка противотанкового вооружения на 32 млн долларов. Сейчас в Латвии дислоцирована тысяча канадских солдат, но контингент будет увеличен до двух с лишним тысяч уже в 2026 году.
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