Активная фаза военных учения "Удар короля" стартовала в Литве

В Литве стартовала активная фаза военных учений "Удар короля", которые проводятся в городских условиях. В маневрах участвует батальон гусар, а также не менее тысячи сотрудников спецслужб и служб гражданской обороны.

Цель маневров - отработка взаимодействия всех этих институтов, учреждений и подразделений. Участники тренировок должны приобрести в том числе навыки ведения партизанской борьбы в условиях города. Учения продлятся до 9 августа.

А в Латвию доставлены четыре боевых вертолета "Грифон". Они поступят на вооружение канадского контингента, который размещен в этой прибалтийской республике. Планируется также переброска сюда вертолетов "Чинук" и закупка противотанкового вооружения на 32 млн долларов. Сейчас в Латвии дислоцирована тысяча канадских солдат, но контингент будет увеличен до двух с лишним тысяч уже в 2026 году.