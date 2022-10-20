Актриса Анна Большова насмерть сбила человека

Полиция Россиивыясняет детали ДТП в Калужской области, в результате которого актриса театра и кино Анна Большова насмерть сбила женщину-пешехода, пишет РИА Новости.



По данным ГИБДД по Калужской области, ДТП произошло 14 октября в 22:20 в деревне Грачевка.



"По предварительной информации, водитель - женщина 1976 года рождения, управляя автомашиной Audi Q3, при повороте налево с улицы Садовой на улицу Совхозную допустила наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении ГИБДД.



Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что за рулем иномарки была артистка театра и кино Анна Большова.



Прокуратура Калужской области уточнила детали произошедшего. По данным надзорного ведомства, погибшая - 31-летняя местная жительница.



"В настоящее время специализированным следственным отделом по расследованию ДТП СУ УМВД по Калужской области проводится проверка в порядке статьи 144-145 УПК России, назначена судебно-медицинская экспертиза. Ход проверки прокуратурой области взят на контроль. По результатам будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении областной прокуратуры.