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Актриса Анна Большова насмерть сбила человека
Полиция Россиивыясняет детали ДТП в Калужской области, в результате которого актриса театра и кино Анна Большова насмерть сбила женщину-пешехода, пишет РИА Новости.
По данным ГИБДД по Калужской области, ДТП произошло 14 октября в 22:20 в деревне Грачевка.
"По предварительной информации, водитель - женщина 1976 года рождения, управляя автомашиной Audi Q3, при повороте налево с улицы Садовой на улицу Совхозную допустила наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении ГИБДД.
Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что за рулем иномарки была артистка театра и кино Анна Большова.
Прокуратура Калужской области уточнила детали произошедшего. По данным надзорного ведомства, погибшая - 31-летняя местная жительница.
"В настоящее время специализированным следственным отделом по расследованию ДТП СУ УМВД по Калужской области проводится проверка в порядке статьи 144-145 УПК России, назначена судебно-медицинская экспертиза. Ход проверки прокуратурой области взят на контроль. По результатам будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении областной прокуратуры.
Фото:РИА Новости
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