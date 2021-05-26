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Акции памяти Джорджа Флойда прокатились по всей Америке

Якобы мирные акции по традиции переросли в настоящие беспорядки. В Портленде толпы людей запускали в правоохранителей пиротехнику, устраивали погромы, били витрины и баррикадировали улицы. Правоохранители объявили собрание бунтом. Против митингующих применили слезоточивый газ. Начались задержания.


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