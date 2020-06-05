Акции протеста могут спровоцировать новую волну заражений коронавирусом в США

Новую волну заражений COVID-19 ждут в США. По мнению экспертов, ее могут спровоцировать акции протеста, которые не утихают в стране уже больше недели. Медики опасаются, что всплеск вызовет отсутствие социальной дистанции на митингах и применение полицией слезоточивого газа, так как многие протестующие снимали маски, чтобы облегчить себе дыхание.



Еще одна проблема акций - мародерство. Во многих городах по всей стране из-за ограблений закрылись магазины, что привело к нехватке еды. Протесты тем временем продолжаются. Митингующие тысячами приходят к Белому дому.



