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Акции протеста могут спровоцировать новую волну заражений коронавирусом в США
Новую волну заражений COVID-19 ждут в США. По мнению экспертов, ее могут спровоцировать акции протеста, которые не утихают в стране уже больше недели. Медики опасаются, что всплеск вызовет отсутствие социальной дистанции на митингах и применение полицией слезоточивого газа, так как многие протестующие снимали маски, чтобы облегчить себе дыхание.
Еще одна проблема акций - мародерство. Во многих городах по всей стране из-за ограблений закрылись магазины, что привело к нехватке еды. Протесты тем временем продолжаются. Митингующие тысячами приходят к Белому дому.
Прощание с Джорджем Флойдом
Сотни человек собрались и в Нью-Йорке, чтобы почтить память Джорджа Флойда, с которым в этом время прощались в Миннеаполисе. Люди погрузились в тишину на 8 минут 46 секунд – ровно столько полицейский душил афроамериканца. Траурные мероприятия в ближайшие дни запланированы во многих штатах.
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