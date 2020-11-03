Акции протеста проходят возле Верховной рады и Конституционного суда Украины

Демонстранты перекрыли подъезды к административным зданиям. Под парламентом протестуют владельцы так называемых евроблях - авто на европейских номерах. Они требуют включить в повестку дня заседания налогового комитета один из законопроектов о доступном растаможивании. Там же собрались на митинг и частные предприниматели, которые хотят продления для ИП упрощенной системы налогообложения. К месту проведения митинга стянуты дополнительные силы правоохранителей, спецназ и пожарные машины.