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Акции протеста проходят возле Верховной рады и Конституционного суда Украины
Демонстранты перекрыли подъезды к административным зданиям. Под парламентом протестуют владельцы так называемых евроблях - авто на европейских номерах. Они требуют включить в повестку дня заседания налогового комитета один из законопроектов о доступном растаможивании. Там же собрались на митинг и частные предприниматели, которые хотят продления для ИП упрощенной системы налогообложения. К месту проведения митинга стянуты дополнительные силы правоохранителей, спецназ и пожарные машины.
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