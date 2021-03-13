Акции протеста против карантинных ограничений в Германии

"Достаточно!" - лозунг многотысячной акциипротеста в Германии. Люди вышли на улицы против карантинных ограничений вгодовщину локдауна в стране. Именно в этот день в прошлом году большинство земельГермании закрыли свои школы и детские сады, отменили футбольные матчи. С техпор ограничения в ФРГ появлялись практически постоянно. Люди признаются, чтосильно устали и требуют у правительства снятия карантина. В крупных городах наакциях усилены меры безопасности отрядами полиции.