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Акции протеста против насилия со стороны полиции проходят в США
В штатах Миннесота и Иллинойс проходят массовые акции протеста. В понедельник 40-летний невооруженный афроамериканец погиб от рук полицейских в момент задержания. Один из стражей наступил ему ногой на горло, применив специальный удушающий прием. Этот трагический случай попал на видео. Полиция против митингующих применила слезоточивый газ. Офицеры полиции были уволены. К расследованию уже подключились сотрудники ФБР. Этот инцидент напоминает случай с афроамериканцем в 2014 году. Отец шестерых детей погиб при аресте. Тогда тоже применялся удушающий захват.
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