Акции протеста против полицейского насилия прошли в США

Сразу в нескольких странах прошли и демонстрации против насилия со стороны людей в форме. Ровно год назад от рук полицейских в собственной квартире погибла афроамериканка Бреона Тейлор. Массовые выступления охватили десятки городов Соединенных Штатов. В Лос-Анджелесе активисты БЛМ и движения антифапытались захватить полицейский автомобиль. В Портленде против манифестантов применили слезоточивый газ - здесь произошли наиболее ожесточенные стычки с правоохранителями.