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Акции протеста по случаю визита Пелоси прошли в США и Тайбэе

Трудно найти на планете тех, кому визит Пелоси в Тайбэй по душе, кроме, наверное, самой Пелоси. Акции протеста в этой связи прошли в США и Тайбэе. Эксперты отмечают, что попытка изменить де-факто статус Тайваня не в интересах и самих Соединенных Штатов. И совершенно неприемлемо это для Китая, значит, будет иметь самые непредсказуемые последствия сейчас или позднее.

Американский народ должен понять то, что никто не удосужился ему сказать: во время Второй мировой войны Тайвань был непотопляемым аэродромом для Вооруженных сил Японской империи. Все главные вторжения в Китай шли из Тайваня. Пекин не позволит Тайваню превратиться в гарнизонное государство для американских или японских вооруженных сил или любой другой иностранной державы.
Дуглас Макгрегор, полковник армии США в отставке

Характерно, что у визита Пелоси нет никакого практического смысла - ее полномочия как политика ничтожны. Речь идет именно о демонстрации, о максимально оскорбительном вызове Китаю, который является провокацией большой войны.

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