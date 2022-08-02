Акции протеста по случаю визита Пелоси прошли в США и Тайбэе

Американский народ должен понять то, что никто не удосужился ему сказать: во время Второй мировой войны Тайвань был непотопляемым аэродромом для Вооруженных сил Японской империи. Все главные вторжения в Китай шли из Тайваня. Пекин не позволит Тайваню превратиться в гарнизонное государство для американских или японских вооруженных сил или любой другой иностранной державы.

Дуглас Макгрегор, полковник армии США в отставке