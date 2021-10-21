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Акции протеста против жестких COVID-ограничений проходят в отдельных странах
Именно принуждение вызывает негативную реакцию. В Италии люди устраивают массовые акции против административного террора и COVID-паспортов. Накануне власти подавили выступления докеров Триеста, однако эстафету протеста подхватили портовые рабочие Генуи. В Риме в знак протеста против обязательной вакцинации стюардессы национальной авиакомпания устроили стриптиз-манифестацию. С 15 октября каждый трудящийся Италии обязан предъявлять на рабочем месте справку о вакцинации. За ее отсутствие полагается штраф до полутора тысяч евро. Те, кто прививку не сделал, если даже их не уволят, полностью лишаются зарплаты.
Протесты медиков в Греции
Сотни работников государственных больниц Греции устроили марш в центре Афин. Они объявили круглосуточную забастовку в знак протеста против нехватки персонала и обязательных прививок от коронавируса. Отказников здесь увольняют. Врачи и медсестры требуют дополнительную оплату за свою опасную, тяжелую и вредную для здоровья работу.
Латвия
В Латвии за нарушение строгих карантинных ограничений штраф до двух тысяч евро. Сегодня в полночь там введен жесткий локдаун: на месяц закрыты магазины, рестораны, развлекательные заведения и школы. Латвия наряду с Румынией является европейским рекордсменом по числу заражений и смертей. Непривитым здесь запрещен доступ во все магазины, а не пенсионерам, которые не сделали вакцину, отказывают в субсидиях на оплату коммунальных услуг. Сегодня жесткий локдаун начал действовать и в Болгарии.
Новые COVID-ограничения в России
На фоне ежедневных антирекордов дополнительные ограничения объявлены по Москве и Московской области. Каникулы для школьников, как и продолжительные выходные для взрослых, начнутся 28 октября и продлятся до 7 ноября. В российской столице отменят все массовые мероприятия.
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