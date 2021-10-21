Акции протеста против жестких COVID-ограничений проходят в отдельных странах

Именно принуждение вызывает негативную реакцию. В Италии люди устраивают массовые акции против административного террора и COVID-паспортов. Накануне власти подавили выступления докеров Триеста, однако эстафету протеста подхватили портовые рабочие Генуи. В Риме в знак протеста против обязательной вакцинации стюардессы национальной авиакомпания устроили стриптиз-манифестацию. С 15 октября каждый трудящийся Италии обязан предъявлять на рабочем месте справку о вакцинации. За ее отсутствие полагается штраф до полутора тысяч евро. Те, кто прививку не сделал, если даже их не уволят, полностью лишаются зарплаты.

Протесты медиков в Греции

Сотни работников государственных больниц Греции устроили марш в центре Афин. Они объявили круглосуточную забастовку в знак протеста против нехватки персонала и обязательных прививок от коронавируса. Отказников здесь увольняют. Врачи и медсестры требуют дополнительную оплату за свою опасную, тяжелую и вредную для здоровья работу.

Латвия

В Латвии за нарушение строгих карантинных ограничений штраф до двух тысяч евро. Сегодня в полночь там введен жесткий локдаун: на месяц закрыты магазины, рестораны, развлекательные заведения и школы. Латвия наряду с Румынией является европейским рекордсменом по числу заражений и смертей. Непривитым здесь запрещен доступ во все магазины, а не пенсионерам, которые не сделали вакцину, отказывают в субсидиях на оплату коммунальных услуг. Сегодня жесткий локдаун начал действовать и в Болгарии.

Новые COVID-ограничения в России