Акции протеста в Колумбии переросли в стычки с полицией

В Колумбии антиправительственные демонстрации перерастают в настоящие беспорядки. Протестующие нападают на полицию, пытаются покрыть офицеров краской, перекрывают движение баррикадами и устраивают поджоги. Правоохранители применяют ответные меры, в том числе и слезоточивый газ. В целях сохранения правопорядка командой немедленного реагирования применялась физическая сила. Сообщается об арестованных и нескольких пострадавших.



