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Акции протеста в Колумбии переросли в стычки с полицией
В Колумбии антиправительственные демонстрации перерастают в настоящие беспорядки. Протестующие нападают на полицию, пытаются покрыть офицеров краской, перекрывают движение баррикадами и устраивают поджоги. Правоохранители применяют ответные меры, в том числе и слезоточивый газ. В целях сохранения правопорядка командой немедленного реагирования применялась физическая сила. Сообщается об арестованных и нескольких пострадавших.
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