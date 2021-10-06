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Акции протеста в Словении: митингующие требуют отменить жесткие коронавирусные ограничения

Коронавирусные ограничения вызывают все большее отторжение у жителей разных стран. В Словении прошла очередная протестная акция. Люди выразили несогласие с новыми правилами. Напомним, гражданам страны для посещения общественных мест необходимо иметь с собой отрицательный ПЦР или сертификат вакцинации. Митингующие требуют такие меры отменить и призывают к отставке действующего правительства. И хотя действия демонстрантов были полностью мирными, полиция разогнала митинг слезоточивым газом и водометами.

Уже третья акция протеста за месяц проходила в Любляне на фоне саммита ЕС, посвященного сотрудничеству со странами Балканского полуострова.

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