Акции протеста в Словении: митингующие требуют отменить жесткие коронавирусные ограничения

Коронавирусные ограничения вызывают все большее отторжение у жителей разных стран. В Словении прошла очередная протестная акция. Люди выразили несогласие с новыми правилами. Напомним, гражданам страны для посещения общественных мест необходимо иметь с собой отрицательный ПЦР или сертификат вакцинации. Митингующие требуют такие меры отменить и призывают к отставке действующего правительства. И хотя действия демонстрантов были полностью мирными, полиция разогнала митинг слезоточивым газом и водометами.