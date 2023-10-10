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Акции в поддержку Израиля и Палестины прошли во Франции

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке протесты прокатились по всему миру. Акции в поддержку как Израиля, так и Палестины прошли во Франции.

В Лионе манифестация завершилась столкновениями с полицией, слезоточивым газом и задержаниями. Стычки предположительно начались после того, как от участников марша прозвучали лозунги о пособничестве Парижа в конфликте на Ближнем Востоке.

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