Акции в поддержку Палестины и Израиля проходят по всему миру

Эскалация ситуации на Ближнем Востоке вылилась в массовые демонстрации по всему миру. В разных странах проходят акции в поддержку Палестины и Израиля.



24 человека оштрафованы, 10 задержаны за участие в акции в Париже. Несмотря на запрет властей любых "манифестаций в защиту палестинцев", сотни человек вышли на митинг к площади Республики. Правоохранители ответили привычными средствами - слезоточивым газом и водометами.

В Лиссабоне около 500 человек приняли участие в акции солидарности с Израилем. Тысячи людей вышли на улицы Туниса в поддержку палестинского народа.