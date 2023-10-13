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Акции в поддержку Палестины и Израиля проходят по всему миру
Эскалация ситуации на Ближнем Востоке вылилась в массовые демонстрации по всему миру. В разных странах проходят акции в поддержку Палестины и Израиля.
24 человека оштрафованы, 10 задержаны за участие в акции в Париже. Несмотря на запрет властей любых "манифестаций в защиту палестинцев", сотни человек вышли на митинг к площади Республики. Правоохранители ответили привычными средствами - слезоточивым газом и водометами.
В Лиссабоне около 500 человек приняли участие в акции солидарности с Израилем. Тысячи людей вышли на улицы Туниса в поддержку палестинского народа.
В Вене демонстранты собрались возле здания Федеральной канцелярии в знак солидарности с еврейской общиной.
Выразить протест против продолжающегося конфликта вышли и студенты Колумбийского университета в Нью-Йорке. Демонстрация изначально была организована за справедливость в Палестине. Но была встречена контрпротестующими в поддержку Израиля. Обошлось без столкновений. Полиция Капитолия сообщила о том, что усиливает меры безопасности на фоне сообщений о готовящихся антиизраильских протестах.
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