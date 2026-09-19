Акция "Мы - народ" в Гааге закончилась задержаниями

Гаага давно прославилась своими жесткими полицейскими разгонами. Организаторы акции под названием "Мы - народ" (Wij zijn het volk) планировали провести шествие по центру города, однако осуществить замысел не удалось. Полиция выстроила кордоны, а по окончании мероприятия начала преследовать демонстрантов на лошадях и автомобилях, в задержаниях участвовали уже по традиции полицейские собаки. Убегающих настигали, валили на землю и скручивали. Сообщается о десятках задержанных.

Эту протестную акцию устроили ровно через год после прошедшей в Гааге демонстрации против миграционной политики правительства Нидерландов. И тогда дело кончилось масштабными разгонами.